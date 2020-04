НБА Чарлз Баркли: Дреймънд не е нищо особено без Къри, Клей и Дюрант 30 април 2020 | 15:45 Прочетена 162 0



Конфликтът между легендата Чарлз Баркли и крилото на Голдън Стейт Дреймънд Грийн изобщо не е приключил. След като Грийн заяви в подкаста "All The Smoke", че Баркли му завижда за успехите, титлите и парите, сър Чарлз не се поколеба да сравни Дреймънд с най-лошия член на момчешка бой банда. "Дразня се, когато тези момчета, родени с пари, се смятат за успешни. Той е нещо като най-лошият член на момчешката група, който не осъзнава, че стои до (Джъстин) Тимбърлейк. Когато момичетата хвърлят бикините си по главата му, той не осъзнава, че те всъщност ги хвърлят по Тимбърлейк, а не по него. Дреймънд не е нищо особено. Видяхме го без Дюрант, Клей и Стеф", каза Баркли

“He’s the worst member of the boy band who doesn’t realize he’s standing next to Timberlake. When the girls are throwing panties at his head, he’s going to get hit by some drive-by panties, but they’re really meant for Timberlake.”



Barkley talking Draymond on #CoffeeWithCal pic.twitter.com/6ZmCbyAg5U — TJ Beisner (@tjbeisner) April 27, 2020 През настоящия сезон Грийн записа средно по 8.0 точки, 6.2 борби и 6.2 асистенции, което позволи на Баркли да се шегува с него чрез термина "трипъл-сингъл". През настоящия сезон Грийн записа средно по 8.0 точки, 6.2 борби и 6.2 асистенции, което позволи на Баркли да се шегува с него чрез термина "трипъл-сингъл".

