Ханзи Флик официално подписа с Байерн

Наставникът на Байерн Мюнхен Ханзи Флик подписа своя дългосрочен договор с клуба.

Той ще остане на "Алианц Арена" до юни 2023-та година, а контрактът бе подписан днес в офисите на клуба в присъствието на основните ръководни фактори начело на клуба - Карл-Хайнц Румениге, Оливър Кан и спортният директор Хасан Салихамиджич.

Hansi Flick signed his new contract with #FCBayern



https://t.co/BycEy5rPwt#MiaSanMia #Flick2023