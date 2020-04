НБА Джеймс Уърти: Никога не сме виждали играч като ЛеБрон, но Джордан е най-великият 30 април 2020 | 15:02 - Обновена Прочетена 241 0



Но нито една от тези легендарни фигури не се доближава до физиката на ЛеБрон Джеймс, смята Уърти. Той даде мнението си за ЛеБрон и спорът за най-велик играч между него и Джордан в подкаста на гарда на "езерняците" Дани Грийн.



Presented by @JackBox pic.twitter.com/AmGxkhLhSB — Inside The Green Room (@GreenRoomInside) April 29, 2020 В 12-годишната си кариера в НБА Джеймс Уърти успя да стъпи на паркета заедно с едни от най-великите играчи в историята. Дори има късмета да играе и спечели три титли с Меджик Джонсън и Карийм Абдул-Джабар. Уърти също така се e изправял срещу легендите Лари Бърд и Айзея Томас, а в колежанските години дели една съблекалня с Майкъл Джордан.Но нито една от тези легендарни фигури не се доближава до физиката на ЛеБрон Джеймс, смята Уърти. Той даде мнението си за ЛеБрон и спорът за най-велик играч между него и Джордан в подкаста на гарда на "езерняците" Дани Грийн. "Никога не сме виждали подобна физика, като тази на ЛеБрон Джеймс. Той я имаше още като влезе в лигата. Искам да кажа, че в момента той може да играе като лайнбекър или тайт енд за Далас Каубойс", отбеляза седемкратният участник в "Мача на звездите" "Труден избор, бих спечелил и с двамата. Ако трябва да направя своя избор, бих избрал Ем Джей, защото играх заедно с него. Знам, че той е смъртоносен и не мисля, че в днешно време в лигата има някой, който да има същата упоритост", сподели Уърти.

