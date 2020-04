НБА Чембърлейн към Джордан: Промениха правилата за теб, за да можеш да доминираш 30 април 2020 | 13:05 - Обновена Прочетена 1117 0



Постиженията на Уилт Чембърлейн са дискредитирани от мнозина заради ерата, в която е играл 216-сантиметровият великан. Но все пак това не трябва да означава, че големият Уилт не трябва да попада в списъка от най-велики играчи. НБА променя цели правила, за да помогне на останалите играчи да опазят Чембърлейн, като например правилото от 1956 г., което забранява на баскетболистите да престъпват при изпълнение на наказателни удари, докато топката не се докосне до коша или не попадне в него. Той е толкова мощен и бърз, че нито един съперник не успява да отговори на играта му. Уилт дори е споделил на смятания за най-велик играч в историята Майкъл Джордан, че НБА променя правилата, за да могат ниските играчи да доминират. "Разликата между теб и мен е, че те трябваше да променят правилата така, че аз да не мога да доминирам. Те промениха правилата за теб, за да можеш да доминираш", е казал Уилт на Ем Джей, цитиран от Айзея Томас. "Wilt said to Jordan, 'The difference between you and me is that they had to change the rules, so I couldn't dominate. They changed the rules for you so that you could dominate.'“

@IsiahThomas shares Wilt Chamberlain's argument for why he should be considered the GOAT pic.twitter.com/wClYVrmRfU — The Association on FOX (@TheAssociation) April 26, 2020

