В Беларус измислиха как да подновят атлетическите състезания по време на пандемията

Атлетическият календар в Европа претърпя сериозни промени заради пандемията от COVID-19. Много от турнирите от Диамантената лига бяха отложени, пролетните маратони също бяха отложени или отменени, а вече заради коронавируса започват да се променят датите и на много национални състезания.

Само преди няколко дни от Чешката федерация по лека атлетика взеха решение да организират шест “микро-състезания”, в които да участват ограничен брой състезатели.

В Беларус също намериха начин най-добрите атлети да могат да участват в спортни надпревари. Всички атлетически състезания в страната най-рано до средата на май месец бяха отменени или отложени, но състезателите в хвърлянето на чук от Витебск и Брест ще имат шанса да се състезават съвсем скоро.

Stay tuned for more information on the online shot put competition that’s going to happen this Thursday in Belarus! pic.twitter.com/lwpvyZBcRa