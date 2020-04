Химки задържа шампион от НБА

Химки (Москва) най-вероятно ще разчита на центъра Тимофей Мозгов и за следващия сезон, заяви генералният мениджър на тима Павел Астахов.

"Той най-вероятно ще остане в отбора. Ще започнем разговори, за да удължим договора му. В момента Мозгов се фокусира върху възстановяването си. Изглежда, че ще е готов за игра през следващия сезон", каза Астахов.

