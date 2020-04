Англия Почетино: Ще се завърна в Тотнъм, за да спечеля титлата 30 април 2020 | 09:47 - Обновена Прочетена 262 0



копирано





"Престоят ми в клуба бе невероятен, но завърши по начин, по който никой не би искал. Дълбоко в душата ми обаче съм убеден, че нашите пътища отново ще се пресекат", каза специалистът пред BT Sport.



"От деня, в който напуснах Тотнъм, си мечтая да се върна и да завърша работата, която започнах. Това бе едно удивително приключение за мен, а ние останахме много, много близо до това да спечелим и Висшата лига, и Шампионската лига", обясни още аржентинецът, който в момента е без работа.



Почетино бе начело на Тотнъм четири години, в които Тотнъм не спечели купа, но завърши четири пъти в топ четири на първенството и игра финал за купата на Лигата. "В момента очаквам следващото предизвикателство, което ще се открие пред мен. Мотивиран съм и го очаквам. Надявам се обаче след 5 или след 10 години, или поне преди да умра отново да мога да водя Тотнъм. Искам да спечеля поне една купа с този клуб и да почувствам емоцията. Така ще благодаря на феновете и на клуба за всичката любов, която получих по време на престоя си там", допълни Почетино. Бившият мениджър на Тотнъм Маурисио Почетино каза, че се надява някой ден отново да застане начело на клуба и този път да успее да спечели трофеи с него. Аржентинецът бе уволнен през ноември миналата година, по-малко от шест месеца, след като класира "шпорите" за първи път за финал в Шампионската лига, в който те отстъпиха с 0:2 пред Ливърпул "Престоят ми в клуба бе невероятен, но завърши по начин, по който никой не би искал. Дълбоко в душата ми обаче съм убеден, че нашите пътища отново ще се пресекат", каза специалистът пред BT Sport."От деня, в който напуснах Тотнъм, си мечтая да се върна и да завърша работата, която започнах. Това бе едно удивително приключение за мен, а ние останахме много, много близо до това да спечелим и Висшата лига, и Шампионската лига", обясни още аржентинецът, който в момента е без работа.Почетино бе начело на Тотнъм четири години, в които Тотнъм не спечели купа, но завърши четири пъти в топ четири на първенството и игра финал за купата на Лигата. "В момента очаквам следващото предизвикателство, което ще се открие пред мен. Мотивиран съм и го очаквам. Надявам се обаче след 5 или след 10 години, или поне преди да умра отново да мога да водя Тотнъм. Искам да спечеля поне една купа с този клуб и да почувствам емоцията. Така ще благодаря на феновете и на клуба за всичката любов, която получих по време на престоя си там", допълни Почетино. "From the day that I left the club, my dream is to one day be back and finish the work we didn't finish..."



"Deep inside I would like one day to be back, this club is special."



Spurs fans, stay calm.



Mauricio Pochettino wants to return in the future #UCLThrowback pic.twitter.com/khUGv8hqqZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 29, 2020

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 262

1