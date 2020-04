Николай "Nikobaby" Николов ще ни зарадва с нов успех

Даваме начало с битката между Cepenhagen Flames и North. Двата отбора имат по един успех в групата, като победителят днес ще получи възможност да се бори за класиране напред. Без съмнение в мачовете до този момент от ESL One: Road to Rio ставаме свидетели на много изненади, но в тази битка шансовете за такива са малки. Очакванията са North да стигне до успеха, който е при коефициент 1.45 в efbet Втората прогноза ще е на дербито между Gen.G и Cloud 9. Съставите се представят много добре до този момент. Gen.G е в серия от три победи, а Cloud има два успеха и само едно поражение. В този мач обачe фаворити са геймърите от Gen.G, които разполагат с огромен опит и повече класа. Крайният успех за тях е при коефициент 1.75 в efbet За финал ще обърнем внимание на Николай "Nikobaby" Николов и The Alliance. Tимът ще премери сили с OG.Seed в мач, в който очакваме да видим най-доброто от българския геймър. Отборът на родния играч стартира със загуба, но последваха два прекрасни успеха. Положението при OG.Seed е доста лошо. Играчите все още нямат нито една победа в турнира. Очакванията са това да продължи, а победата за The Alliance е при коефициент 1.40 в efbet Източник: prognozi.efbet.com