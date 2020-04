Моуриньо вече доставя храна на нуждаещи се

Постъпката на Моуриньо подобри репутацията му, която беше накърнена, след като стана ясно, че провежда тренировки с част от играчите в парк въпреки забраните.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06