Скип Бейлис: ЛеБрон щеше да бъде тероризиран и унижаван от "Лошите момчета" на Пистънс

Журналистът от FOX Sports Скип Бейлис за пореден път критикува суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Този път темата, по която Скип говори, бе дали Джеймс би имал шансове срещу "Лошите момчета" на Детройт Пистънс - Айзея Томас, Джо Дюмарс, Бил Леймбир, Денис Родман и Рих Махорн, а отговорът на Скип е категоричен.

"Вашият най-велик Джеймс, фалшивият най-велик в историята, щеше да бъде тероризиран и унижаван от "Лошите момчета" на Пистънс.

Нямаше да е хубава гледка какво щяха да направят на ЛеБрон Джеймс, който дори не се доближава до жилавостта на психическо ниво на Майкъл Джордан", заяви Бейлис.

"You know and I know your man LeBron James would've gotten terrorized and humiliated by the Bad Boy Pistons 10 years earlier." — @RealSkipBayless pic.twitter.com/WtVMI56fy6