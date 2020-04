Айзея Томас шокира - нареди Джабар, Бърд и Меджик пред Майкъл Джордан в класацията си

Когато стане въпрос за изготвяне на класация за най-великите баскетболисти в историята, сме свикнали да виждаме Майкъл Джордан на първо място. Не такъв е случаят в списъка на легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас, който не само реши да не поставя Джордан в челото, но и го изхвърли от топ 3.

Според Айзея Карийм Абдул-Джабар е най-великият играч в историята, а след него се нареждат Лари Бърд и Меджик Джонсън. Джордан е четвърти, а пети остава Джулиъс Ървинг.

