Зайън Уилямсън: Морант заслужи да е фаворит за "Новобранец на годината"

Битката за наградата "Новобранец на годината" е до голяма степен решена, ако не се изиграят повече двубои от редовния сезон на НБА. Гардът на Мемфис Гризлис Джа Морант изигра прекрасен първи сезон при най-добрите със средно по 17.6 точки и 6.9 асистенции, движейки отбора си на прав път към плейофите. Другият фаворит за наградата Зайън Уилямсън блесна с изявите си - 23.6 точки и 6.8 борби, но участва в едва 19 мача, което е голямата пречка да се бори за наградата. Ето какво каза Зайън във видеоразговор с журналиста Ърни Джонсън

#NBATogether with Ernie Johnson (@TurnerSportsEJ) begins now with No. 1 overall pick @Zionwilliamson. https://t.co/C03FCETeVK