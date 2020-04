Фернандиньо посочи с какво Гуардиола се отличава от останалите треньори

Преквалифицираният в защитник Фернандиньо даде обширно интервю за "Скай Спортс", в което посочи с какво наставникът му в Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е различен от останалите си колеги.

"Разликата между него и останалите треньори по време на кариерата ми е, че той набляга на най-малките детайли. Гуардиола ти дава нужната информация за опононета и, разбира се, за теб самия. Той прекарва и много време, търсейки пространства и къде да ги затвори, за да създаде трудности за противника. Това е важно, защото играта, която ние виждаме като футболисти и треньори, е малко по-различна от зрителите, които са на стадиона или пред телевизорите. Тези детайли ти помагат да се представяш по-добре и да помагаш на отбора", коментира Фернандиньо, чиято обичайна позиция е в халфовата линия.

