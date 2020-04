Сусо: Бях близо до трансфер в Интер

Играещият под наем от Милан в Севиля Сусо разкри, че е бил на крачка от трансфер в градския съперник Интер по времето, когато Лучано Спалети водеше "нерадзурите".

"Разговарях с Фиорентина миналото лято и се срещнахе, но ги изслушах само от учтивост. Никога не е имало нещо конкретно и с Рома. Аз обаче бях близо до трансфер в Интер, тъй като Лучано Спалети се свърза с мен и наистина ме искаше там. Това беше отбор, който играеше много хубав футбол с интересна схема, прилягаща на характеристиките ми. Въпреки това, щеше да е тъжно да заменя Милан с Интер, защото бях много привързан към клуба.

Suso to Sky: “I am very happy to be at Sevilla. I believe great players must play the Champions League but with Milan we were never able to play it, so I have the desire to play this competition with Sevilla.”