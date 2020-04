Пламен Константинов намери заместник на Фабиан Дзизга в Локомотив

View this post on Instagram

Фабиан Джизга покидает «Локомотив» Польский связующий, двукратный чемпион мира переехал в Новосибирск в 2018 году. Вместе с «Локомотивом» Фабиан Джизга стал победителем Кубка Сибири и Дальнего Востока, дошел до полуфинала Кубка ЕКВ, а также стал одним из главных творцов новой истории – первой победы в Чемпионе России. Мы говорим спасибо Фабиану за два незабываемых сезона и за самые яркие эмоции! Теперь ты навсегда часть Локосемьи! Спасибо, капитан! Dear @fabian_drzyzga_11, we would like to say you big thanks for two unforgettable seasons and for the most emotional moments! Now you're forever a part of LokoFamily! We'll never forget you, captain!

