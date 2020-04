Анди Мъри се разправи със Зверев и попита: Коя е следващата ми жертва?

Анди Мъри е първият полуфиналист на виртуалния турнир Madrid Open. Шотландецът, който загуби само гейм в трите си мача в груповата фаза, не даде никакъв шанс и на Александър Зверев в първия 1/4-финалине сблъсък от състезанието. За разлика от груповата фаза, където тенисистите играха съкратен сет, в директните елиминации мачът представлява цял сет и Мъри спечели с 6:1. Едва при 0:5 Саша Зверев се пребори за почетен гейм, но разликата в класите бе очевидна и германецът трябваше да се примири с тежкото поражение, докато шотландецът очаква следващия си съперник. Той ще бъде определен в двубоя между Фабио Фонини (Италия) и Дего Шварцман (Аржентина).

