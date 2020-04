Савиола: Лаутаро може да е полезен, но не е лесно да играеш с Меси

Бившият нападател на Барселона Хавиер Савиола предупреди, че ако премине от Интер при каталунците, на Лаутаро Мартинес няма да му е лесно да играе редом до Лионел Меси и останалите звезди на "Камп Ноу".



Савиола: Лаутаро ще пасне идеално в Барса

"Лаутаро може да е полезен за Барселона, но знаем какво означава да си рамо до рамо със Суарес, Меси и други големи звезди. Това, което казвам, е, че не е лесно да играеш с тях. Пауло Дибала заяви, че е трудно за него и Меси да играят заедно в националния тим. Аз подкрепям тази теория, защото за да си способен да поддържаш неговия ритъм, това изисква различно ниво на концентрация. Звучи лесно, но не е така", коментира Савиола пред "Гадзета дело спорт".

"Lautaro could be useful but it's not easy to play with Leo Messi" https://t.co/zNR1ckl0VU