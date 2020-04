"Лошото момче" Бил Леймбир за Джордан и Булс: Жалки и хленчещи

Враждата между Детройт Пистънс и Чикаго Булс от края на 80-те и началото на 90-те години на XX век е добре изобразена в документалния филм "Последният танц". Последните два епизода се съсредоточиха върху четирите години в битки между "Лошите момчета" и отбора на Джордан. След три последователни победи за Пистънс, Чикаго отвърна с чиста серия 4-0 на финала на Източната конференция през 1991 г., а в края на мач №4 играчите на Детройт отказват да се ръкуват с тези на Булс. Ето какво казва тогавашният център на Пистънс Бил Леймбир пред Рейчъл Никълс от ESPN.

"Година и половина хленчеха и плачеха за това колко лоши сме за играта, но по-важното - казаха, че сме лоши хора"

"Не бяхме лоши хора. Бяхме просто баскетболисти, които печелеха. Тези думи се забиха в мен, защото те не знаеха кои сме и за какво се борим като личности в семейния ни живот. Но заради всичкото това хленчене, аз не поисках да им стисна ръката. Те останаха просто жалки. Победиха ни в серията, отдайте им заслугата. Остаряхме, което им позволи да ни победят. Добре, нека продължим напред", споделя Леймбир.

