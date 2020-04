Онана: Време е да напусна Аякс

Вратарят на Аякс Андре Онана изрази желанието си да напусне клуба след 5-годишен престой там. Той е спряган за трансфер в редица топ отбори в Европа - Челси, Тотнъм, Пари Сен Жермен и най-вече родния му Барселона.



Барселона с официална оферта за вратар на Аякс

"Не ме разбирайте погрешно. Щастлив съм в Аякс и съм много благодарен на клуба. Прекарах пет страхотни години тук. Сега обаче е време да направя следващата стъпка. Разбрахме се за това миналата година. Все още не знам какво ще се случи, но амбициите ми и договорките са ясни", заяви Онана пред AD.

Our goalie is 'ready for the next step'#Ajax #Onana #FCBarcelona https://t.co/bKeRi5xTj4