Тотнъм е най-скъпият английски клуб, сочи проучване

Най-скъпият клуб в Англия е Тотнъм. Това показва изследване на финансовия експерт Кийрън Магуайър и Ливърпулския университет.

Оценките се основават на модела Markham Multivariate, според който в момента "шпорите" струват 2,567 милиарда паунда. Това е увеличение с близо 700 милиона спрямо миналата година. Втори и трети са съответно Манчестър Сити (2,186 млрд. паунда) и Манчестър Юнайтед (2,080 млрд. паунда). Следват останалите клубове от "Голямата шестица" - Ливърпул, Арсенал и Челси, оценени между 1,2 и 1,5 млрд. паунда.

