Още един топ талант заяви участие в Драфта на НБА

Младокът изигра 12 мача на най-високо ниво в Австралия с екипа на Илавара Хоукс, където записа средно по 17.0 точки, 7.6 борби, 6.8 асистенции и 1.6 отнети топки, но стреля 38% от полето и 25% от тройката.



Sources: Potential top pick LaMelo Ball has declared for the 2020 NBA Draft. Ball was under "professional" category of early-entry candidates distributed to teams Tuesday night. Virtual pre-draft process can now begin with teams. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020 Очаква се ЛаМело да попадне сред топ изборите в Драфта, също като брат си - Лонзо, който бе избран под №2 от Лос Анджелис Лейкърс през 2017 г. 18-годишният гард ЛаМело Бол официално заяви участие в Драфт 2020 на Националната баскетболна асоциация, информира Шамс Чарания от The Athletic. Той попада в категорията от професионалисти, която тимовете от НБА са получили вчера.Младокът изигра 12 мача на най-високо ниво в Австралия с екипа на Илавара Хоукс, където записа средно по 17.0 точки, 7.6 борби, 6.8 асистенции и 1.6 отнети топки, но стреля 38% от полето и 25% от тройката.Очаква се ЛаМело да попадне сред топ изборите в Драфта, също като брат си - Лонзо, който бе избран под №2 от Лос Анджелис Лейкърс през 2017 г.

