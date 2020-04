Тенис Андре Агаси: Една огромна легенда на 50 29 април 2020 | 13:06 Прочетена 232 0



Агаси има куп постижения в дългогодишната си кариера, а ето и най-важните: Той успява да стане първият тенисист, постигнал кариерен "Голям шлем", откакто четирите турнира от "Шлема" започват да се провеждат на три различни настилки (клей, трева, хард). Андре завършва кариерата си с 8 титли от "Големия шлем", а през 1996 година на Игрите в Атланта прибавя към богата си колекция и олимпийско злато. Трикратен носител е на "Купа Дейвис" със САЩ (1990, 1992, 1995).





Агаси става първият играч в "Оупън ерата", който печели 4 пъти Australian Open. По-късно това негово постижение е засенчено от Роджър Федерер и рекордьора Новак Джокович, който е с 8 титли в Мелбърн. Любопитно за отбелязване обаче е това, че Агаси дебютира на Откритото първенство на Австралия едва през 1995 и още при първото си участие печели трофея.



Само петима тенисисти са печелили поне по веднъж всеки един от турнирите от "Големия шлем" в "Оупън ерата" и един от тях е Агаси. Преди него това постига само Род Лейвър (единственият, който го прави в една календарна година в "Оупън ерата"), а след него успяват тримата големи на съвременния тенис - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.





Първата титла на Агаси от "Шлема" е на "Уимбълдън" през 1992 година, а кариерния си "Голям шлем" той оформя с трофея на "Ролан Гарос" през 1999, когато прави обрат от 0:2 сета, за да пречупи украинеца Андрей Медведев на финала. Както стана дума вече, най-успешният турнир на Андре е Australian Open (4 титли - 1995, 2000, 2001, 2003), а два пъти американецът триумфира и на US Open (1994, 1999).



Агаси има и 17 титли от серията "Мастърс" и общо 60 трофея на сингъл, което му отрежда 10-о място в "Оупън ерата".



За първи път става №1 в света на 10 април 1995, като прекарва на върха на ранглистата на ATP общо 101 седмици (9-о място в "Оупън ерата").





Най-противоречивият момент от кариерата на Агаси е през 1997 година. В споменатата в началото книга Open Агаси признава, че през 1997 се е провалил на допинг тест на ATP, но му се разминава. През същата година контузия в китката измъчва играча и той записва участие в едва 24 мача, а ранкингът му се срива до №141 на 10 ноември 1997. С кариерата на Агаси обаче далеч не е свършено, тъй като през 1998 той постига нещо наистина впечатляващо, като се връща в Топ 10, играейки и на турнири от веригата "Чалънджър", което е на практика немислимо за един топтенисист. Всъщност най-продуктивният и успешен период в кариерата на Андре е между 1999 и 2003 - в този времеви отрязък той печели 5 от 8-те си мейджър титли и сбъдва мечтата си за кариерен "Голям шлем".





Стилът на Агаси се характеризира с игра от дъното на корта, а ретурите му са считани за едни от най-добрите в историята на играта. Агаси слага край на професионалната си кариера на 36-годишна възраст през 2006. В последния си мач той губи в третия кръг на US Open от германеца Бенямин Бекер. По това време Андре е измъчван от силни болки в гърба.





В личен план Агаси има един неуспешен брак с актрисата Брук Шийлдс. През 2001 той се жени за легендарната германска тенисистка Щефи Граф, като двамата са заедно и до днес и имат две деца.



