Италия може да последва примера на Франция

Спортният министър на Италия Винченцо Спадафора е песимист за възобновяването на Серия "А". Според него страната може да направи като Франция и да сложи край на футболния сезон. Също така той препоръча на клубовете да насочат мислите си към следващия шампионат.



Официално: Без спорт във Франция до септември

"Днес и утре ще има срещи между футболната федерация и научно-техническия комитет относно медицинския протокол, който ще се следва. Предоставеният от федерацията не беше достатъчен и затова не позволихме възобновяването на тренировките да бъде още на 4 май. Винаги съм казвал, че връщането към тренировъчния процес не означава непременно подновяване на сезона. Виждам все по-тесен път. Единствената алтернатива на несигурността, която съществува днес, е да следваме пътя, предприет от други страни.

Vincenzo Spadafora:



“Today and tomorrow morning there will be a series of meetings to decide what to do. I see the path of recovery getting narrower and narrower. Training must resume but, if I were in the clubs, I would think about safely organizing the next championship.“ https://t.co/gR9MH1nLIY