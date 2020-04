Англия Алекс Фъргюсън не излиза от дома си 29 април 2020 | 12:22 - Обновена Прочетена 200 0



"Говоря с него почти всеки ден и той е в пълна изолация. Не е излизал от къщата. Мисля, че съпругата му трябва да е забила краката му с пирони. Той е в добра форма, прави упражнения всяка сутрин", сподели Морган.



Former Manchester United kitman Albert Morgan on Sir Alex Ferguson...



“I speak to him almost every day and he is on a total lockdown at the moment. He has not been out of the house. He is in good form, he is doing his exercises every morning.” #MUFC — The Sack Race (@thesackrace) April 29, 2020

Албърт разказа, че на два пъти бил жертва на известните избухвания на Фъргюсън в съблекалнята: "Единият път вероятно си го заслужавах, за този случай няма да говоря, но за другия все още спорим. Когато пътувахме за Лондон, аз бях в клубния автобус, а момчетата ходеха с влака. Сър Алекс ми каза да взема чантата му и аз тръгнах сутринта.



Два часа по-късно, след тренировката, той ми звъни, защото иска да вземе някаква книга от чантата. Аз му обясних, че вече съм далече, а той започна да се кара и затвори телефона. Когато пристигнахме в Лондон, аз отивам за тренировка. Всички момчета ми казват, че той ме търси. Скоулси му сочи къде съм. Изнизах се и гледах да го избягвам.



Стигнахме в хотела. Когато ме видят, всички ме сочат с думите: "Бос, ето го там", а аз гледам да не се засичам с него. Накрая ме хвана в ресторанта. Изникна от някъде, сложи ръка на рамото ми и каза: "Дай целувка".

