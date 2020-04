Битката Антъни Джошуа - Кубрат Пулев - не по-рано от юли

View this post on Instagram

I’M READY FOR BATTLЕ Въпреки най-трудната борба на човечеството до момента и подценяването на последствията за света от коронавируса, ние ще бъдем принудени да се научим да живеем по нов, не толкова приятен начин, от който милиони души по света ще бъдат меко казано нещастни. Въпреки трудностите, ние трябва да открием нови възможности да се усмихваме, да преобразуваме така живота си, че напук на всичко неприятно, да останем щастливи и да вярваме в по-доброто бъдеще и че всичко това, в крайна сметка, е за добро! Именно за това, въпреки моя реален поглед над ситуацията, аз силно вярвам, че може да се осъществи мач за световна титла на новата дата 25-ти юли. Да докажем, че ние, хората, сме бързо приспособими, супер гъвкави, с неограничени възможности и сме по-силни от един вирус! Аз лично ще бъда изключително приятно изненадан, ако мача се осъществи на тази дата! Това ще ми докаже, че можем да бъдем единни и да живеем и работим в синхрон и че може би не сме толкова назад с мисленето! #boxing #london #winner #fights #faith #sports #world #fit #sofia #bulgariaofficial #bugaria #power #energy #antonyjoshua #world #pulevjoshua

