Ювентус подготвя бартери за Погба и Артур

В Ювентус искат да подсилят халфовата си линия и смятат да преговарят с Манчестър Юнайтед за Пол Погба и с Барселона за Артур.

Информацията за французина разкри трансферният експерт Джанлука Ди Марцио. Според него "Старата госпожа" иска да си върне играча чрез размяна, включваща един или двама свои футболисти. Той посочи като възможни такива Миралем Пянич, Дъглас Коста, Алекс Сандро и Блес Матюиди. От BBC пък твърдят, че заради коронавируса цената на Погба е спаднала двойно спрямо исканите преди година 200 млн. евро за него.

Междувременно, след като вчера "Мундо Депортиво" съобщи, че Ювентус има позволението на Барселона да разговаря за Артур, днес италианските медии твърдят, че двата клуба са се разбрали за бартер. На "Камп Ноу" се очаква да пристигне Пянич, който да замени бразилеца. Посочват се обаче две препятствия за подобна сделка. Първото е нежеланието на Артур да напусне каталунците, а второто е интересът на Пари Сен Жермен към него. Оттам са готови да предложат в замяна друг халф - Леандро Паредес. Интер също настоява за 23-годишния играч, който обаче предпочита да остане в настоящия си отбор пред възможността да стане част от "нерадзурите".

Barça and Juventus are in talks over a swap play deal between Arthur Melo and Miralem Pjani.



Arthur has no intention of leaving Barça this summer.



The Brazilian works with a personal fitness trainer to regain regularity at Barça.@HelenaCondis | @COPE pic.twitter.com/Jw5KNQATNR