Виталий Кличко тренира в кабинета си (видео)

Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям":-))). Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше! #ТренуйсяЯкМожеш

