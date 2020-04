Стоичков: Загубих един голям приятел в лицето на Марадона

Легендата на българския футбол Христо Стоичков даде интервю пред аржентинското 947FMRadio, в което говори по различни теми.

За приключилото приятелство с Диего Марадона

Имах много важно приятелство с него и когато то приключи, ми стана тъжно. Загубих голям приятел в лицето на Марадона. По-добре да си остана със спомена за него като футболист, снимките и позитивните неща. Диего загуби, не аз. Човек преминава през нереални неща през живота си. Винаги ще го обичам, но не както преди. По-добре да го оставя така.

Hristo Stoichkov, exjugador búlgaro, en @947Planeta.



"Con #Maradona me perdí un gran amigo. Más allá de las cosas extra deportivas, le tengo cariño. Tuve una amistad muy importante y al romperse me puse mal. Me quedo con los recuerdos, las fotos y las cosas positivas". pic.twitter.com/fChJSaYxTD