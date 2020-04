В Испания се връщат към тренировките от понеделник, Ла Лига се подновява на 5 юни

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че от 4 май ще е разрешено на местните професионални спортисти да провеждат индивидуални тренировки навън.



В Ла Лига уверени, че ще започнат тренировки след седмица

Това означава, че футболистите вече ще могат да провеждат своите занимания на клубните бази, макар и самостоятелно. Тази дата се споменава и в изготвения протокол на Върховния спортен съвет, изпратен до Министерството на здравеопазването и разгласен от Санчес. Преди тренировките играчите и представителите на лимитирания треньоски щаб ще бъдат тествани. Това ще става в техните автомобили.

