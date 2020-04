Две загуби в един ден и Надал отпадна от виртуалния Madrid Open

Рафаел Надал отпадна от виртуалния турнир в Мадрид. Испанецът претърпя второ поражение за деня с джойстика и завършва в Група 1 на трета позиция с една победа и две загуби. За 1/4-финалите се класират първите двама от всяка от четирите групи.

Nadal completed his Round Robin (1-2) on Tuesday.



Murray d. Nadal 3-0

Paire d. Nadal 3-1



Do you think he'll make it to the quarter-finals? It's a long shot! pic.twitter.com/byubDo1KgY