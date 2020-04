Швейцарски съд ще разгледа делото срещу собственика на ПСЖ през септември

Швейцарски съд определи датата на съдебното дело срещу президента на Пари Сен Жермен и beIN Media Group Насер Ал-Хелаифи и бившия генерален секретар на ФИФА Жером Валке, съобщава "Франс прес". Изслушването ще се проведе на 14 септември. Освен Валке и Ал-Хелаифи пред съда ще се яви още един подсъдим, чието име не се споменава.

Двамата са заподозрени в измама, фалшификация, престъпна дейност и подкуп на лица. Според разследването Ал-Хелаифи дал подкуп на Валке за закупуване на правата за излъчване на мачове от световните първенства. "Франс прес" съобщава, позовавайки се на полицейско изявление, че Ал-Хелаифи е предоставил на Валке и вила в Сардиния като подкуп.

