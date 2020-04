Фърдинанд: Ман Юнайтед трябва да привлече Партей, Ндиди или Саул

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фердинанд даде съвети на клуба относно позициите, които трябва да бъдат засилени през летния трансферен прозорец.

"Манчестър Юнайтед трябва да подпише с полузащитник, например Томас Партей от Атлетико или Уилфред Ндиди от Лестър. Друг вариант е Саул Нигес от Атлетико Мадрид, аз също много го харесвам. В допълнение, на Манчестър Юнайтед липсва централен защитник, отборът наистина има нужда от такъв. Някой като Калиду Кулибали от Наполи или Бен Годфри от Норич", заяви Фърдинанд в The Beautiful Game Podcast.

Rio Ferdinand: "I would maybe go and get Partey from Atletico Madrid or [Wilfred] Ndidi from Leicester, I like Saul Niguez, he's a very, very good player in midfield. And I do still think they need a centre-back.” #MUFC [The Beautiful Game Podcast]