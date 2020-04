Ребич: Просто изчаквах да се докажа в Милан

Крилото на Милан Анте Ребич коментира редица теми, сред които силното си представяне в първите два месеца от годината, своето бъдеще в отбора и това на Стефано Пиоли, както и звездата Златан Ибрахимович.

"Най-после имах шанса да изиграя няколко мача поред и успях да покажа на какво съм способен. Възползвах се максимално от този момент. Очаквах тази моя форма, защото в предишните три сезона играх на практика без прекъсване. Просто изчаквах възможността да се докажа в Милан и двата ми гола срещу Удинезе бяха големият шанс, от който се нуждаех. Пиоли? Не зависи от мен дали ще остане. Честно казано, винаги съм вярвал в себе си. Пиоли ми даде възможност да изиграя няколко поредни мача и се опитах да извлека най-голямата полза от това.

