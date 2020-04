Роналд де Бур е изненадан, че Де Лихт е избрал Ювентус

Легендата на Аякс Роналд де Бур се изказа ласкаво за юношата на амстерадмци Матайс де Лихт и говори за решението му да премине в Ювентус вместо в Барселона или Манчестър Сити.

"Бях треньор в академията на Аякс и веднага ми хареса неговия характер - сериозен, интелигентен, учтив. Никога не се оплакваше, просто работеше здраво и нямаше търпение да се учи. Помня, че беше в състава до 14 години. Когато се върна за следващия сезон, беше пораснал с 30 сантиметра. Винаги е имал качествата на голям защитник и разбира откъде идва опасността. Де Лихт ще е сред най-добрите бранители на тази ера, убеден съм в това. Напомня ми на Рууд Крол.

Ronald de Boer on Matthijs de Ligt's move to Juventus:



"I was surprised, because there were clubs interested who had a more similar tactical system to Ajax, such as Man City and Barcelona. It would’ve been easier for him to adapt there."



[la gazzetta dello sport]#FCB pic.twitter.com/ghRjQLfO7G