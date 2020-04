Официално: Без спорт във Франция до септември

Професионален спорт във Франция няма да има поне до септември. Това обяви премиерът Едуар Филип, като част от по-сериозните мерки в страната в борбата с пандемията от коронавирус.

"Големите спортни събития не могат да се проведат преди септември. Професионалният футболен сезон 2019/20 няма как да бъде възобновен", заяви Филип по време на днешната национална асамблея.

OFFICIAL: The 2019-20 Ligue 1 & Ligue 2 seasons are over



French Prime Minister Edouard Philippe has cancelled all major sporting events until September pic.twitter.com/DZMBOfVmHL