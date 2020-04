Италия Маркизио: Казах на Погба, че сгреши с трансфера си в Юнайтед 28 април 2020 | 15:46 - Обновена Прочетена 168 0



копирано

Легендата на Ювентус Клаудио Маркизио разкри, че преди година е казал на бившия си съотборник Пол Погба, че през 2016 година е взел грешното решение да напусне тима, за да се присъедини към Манчестър Юнайтед. "Миналата година го срещнах на частно събитие и му се скарах, като му казах, че е сгрешил с решението си да отиде в Юнайтед и че трябваше да остане в Ювентус. Сега нещата малко са се променили, халфовата линия на Юве е различна, но се надявам той да се върне, защото това ще е добре и за двете страни. Той вече познава Серия "А", като би повишил класата в състава, която и без това е страхотна. Marchisio on Pogba: "Last year I met him at a private event & told him off that he got it wrong when deciding to go to Manchester & he should’ve remained in Turin." pic.twitter.com/FliAK8sgq7 — Forza Juventus (At ) (@ForzaJuveEN) April 28, 2020 Маурицио Сари? Винаги съм харесвал начина, по който той интерпретира футбола, особено в Наполи, но и когато спечели Лига Европа с Челси. Сега залогът в Торино е голям, но не е лесно да пренесеш идеи от един клуб в друг. Той прави това, което беше поискано от него - борба за Шампионската лига и върха в Серия "А". Бъдещите ми планове? Не смятам, че съдбата ми е да бъда треньор. Би било приятно да последвам стъпките на Павел Недвед и да се присъединя към директорите, тъй като бивш играч, който познава съблекалнята и града, може да действа като връзка между състава и ръководството", заяви Маркизио пред Sport Mediaset.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 168

1