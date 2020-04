Забавните коментари и реакции на Анди Мъри в мача му с Беноа Пер (видео)

Анди Мъри спечели първия си мач на виртуалния тенис турнир Madrid Open, побеждавайки с 3:1 на видеоиграта Tennis World Tour Беноа Пер. Двубоят между шотландеца и ексцентричния французин бе интересен за наблюдаване, но още по-забавни бяха реакциите и възклицанията на Мъри при разиграванията и точкте. Анди наистина "гори" в играта, дори и на виртуалния корт.

The commentary we all needed from @andy_murray @MutuaMadridOpen | #PlayAtHome pic.twitter.com/kxCNMNh5Nn