Президентът на CEV с отворено писмо до феновете на волейбола

Президентът на CEV Александър Боричич се обърна към волейболните фенове чрез отворено писмо. Ръководителят на Европейската конфедерация насърчава феновете да поддържат връзка - също като членовете на един отбор и да се грижат един за друг. Същевременно Боричич ги кани да споделят с CEV своите идеи и предложения, тъй като семейството на волейбола работи усилено за преодоляване на кризата с коронавируса и подкрепя всички заинтересовани страни по най-добрия възможен начин.

Избират президент на CEV през октомври

Ето пълният текст на писмото:

Уважаеми фенове на волейбола,

Силно се надявам това съобщение да стигне до вас и вашите близки и да сте в добро здраве и настроение.

Преминаваме през безпрецедентна криза от избухването на новия коронавирус, който доведе спорта и всичко останало до пълен застой по целия свят.

Признавам, че ние от CEV споделяме същите чувства като вас; волейболът ни липсва, колкото и на вас, и знам, че много от вас нямат търпение да се присъединят към приятелите си и да играят и гледат волейбол.

Но засега трябва да бъдем търпеливи и да използваме по възможно най-добрия начин това, което сме научили от любимия си спорт: да сме сплотени, да работим като екип, като същевременно проявяваме солидарност и състрадание един към друг. Затова съм сигурен, че използвате това време, за да се грижите за семейството и приятелите си, подкрепяйки се взаимно през тези предизвикателни времена - като един отбор.

Трябваше да вземем трудни решения и да отменим различни състезания поради пандемията от COVID-19, наред с други дългоочаквани събития като Суперфинали на Волейболната Шампионска лига в Берлин. Повярвайте ми, това решение бе много трудно за нас, но благополучието и безопасността на играчите, треньорите и всички вас остават наш приоритет.

Междувременно мога да ви уверя, че CEV работи неуморно заедно с всички заинтересовани страни за овладяване на последиците от кризата, но и за да сме сигурни, че сме готови да стартираме отново, когато условията позволяват и е безопасно за всеки да го направи.

Надявам се, че сте доволни от направеното от нас, в желанието ни да се свържем с вас и да ви помогнем да прекарате времето, което прекарвате у дома забавно и с участието на любимия ни волейбол.

Ние от CEV сме отворени за всякакви коментари, и предложения, които имате. Ще се радваме да получим вашите отзиви.

Надявам се, че животът ще се възстанови възможно най-бързо. Бих искал да ви уверя, че няма вирус или несгоди, които да угасят огъня на страстта, която кара сърцата ни да бият за волейбола!

Бъдете здрави и спазвайте правилата за безопасност, за да можем да се срещнем отново!

С най-добри пожелания,

Александър Боричич

Президент на CEV



#CEV President Aleksandar Borii has taken the time to pen an open letter to all #Volleyball fans.



https://t.co/KDPcIfbjvt#CEV #Volleyball pic.twitter.com/cLzm3UyBGG