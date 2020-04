Циципас се разправи с Фонини, Кърстя със страхотен обрат срещу Свитолина

Гръцкият талант Стефанос Циципас показа класа на виртуалния корт в Мадрид. Циципас разгроми с 3:0 италианеца Фабио Фонини в първия мач от Група 3 на виртуалния турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro. Припомняме, че тенисистите оставиха ракетите и хванаха джойстиците, за да изпробват уменията си във видеоиграта Tennis World Tour.

Great comeback! ‍



@sorana_cirstea saves 3MP to see off Svitolina 4-2 and lead Group 2 on her own #PlayAtHome | #MMOPEN Virtual Pro pic.twitter.com/bLKd9SM5A8