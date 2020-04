Англия Ливърпул отложи плана за увеличаването на капацитета на "Анфийлд" с една година 27 април 2020 | 18:47 - Обновена Прочетена 101 0



Самата реконструкция на трибуната "Анфийлд Роуд" трябваше по план да се осъществи за период от 18 месеца, но за целта е нужно поне два прозореца в продължение на две лета, в които да се работи интензивно. Това може да се случи само при нормално завършващи сезони. В новите условия планът трябва да бъде реализиран до лятото на 2023 година, а не през 2022, каквито бяха първоначалните намерения.



Според проекта капацитетът на "Андийлд" трябва да бъде увеличен със 7000 место - до 61 000.



