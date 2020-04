Надал започна с трудна победа на виртуалния турнир в Мадрид

Рафаел Надал започна с победа участието си на виртуалния Madrid Open - турнир, в който тенис звезди се състезават помежду си на видеоиграта Tennis World Tour. В първия мач от Група 1 носителят на 19 титли от "Големия шлем" Надал надви трудно канадеца Денис Шаповалов с 4:3 (3).

Vamos Rafa!



@RafaelNadal debuts at the #MMOPEN Virtual Pro with a tight victory against an impressive Shapovalov (4-3).#PlayAtHome pic.twitter.com/kVExZXU0oP