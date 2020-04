Патрик Шик: Ще се радвам, ако РБ (Лайпциг) ме откупи от Рома

Нападателят на Рома Патрик Шик, който през този сезон играе под наем в РБ (Лайпциг), заяви, че би искал да остане за постоянно в германския клуб.

"Сега всичко зависи от това дали клубовете ще могат да се споразумеят. Ако се разберат и РБ Лайпциг ме откупи от Рома, ще бъда много радостен", заяви чехът. Според информации римляните искат да получат 29 милиона евро за Шик. През този сезон той изигра 19 мача за Лайпциг, вкара 7 гола и направи 3 асистенции.

