Капело посочи нападателя, за когото си заслужава да бъдат дадени "луди" пари

Легендарният наставник Фабио Капело даде интервю пред "Гадзета дело спорт", в което коментира различни теми.



Капело критикува футболистите, които не помагат достатъчно

Запитан за възможния трансфер на Лаутаро Мартинес в Барселона, той отговори: "Ако бях на негово място, щях да си остана в Интер. В Барселона той ще бъде резерва." След това двукратният шампион начело на Реал Мадрид коментира актуалната ситуация във футбола заради пандемията от коронавирус. "Струва ми се, че в Испания единственият отбор, който няма да излезе от тази пандемия разпокъсан, ще бъде Реал Мадрид. Барселона и Атлетико Мадрид ще страдат доста. Пазарът ще претърпи революция. Бяха достигнати абсурдни суми пари за попълнения. Ще се върнем към едно по-разумно ниво. Ще са нужни разумни ръководители, за да се оправи системата. Егоизмът може да е фатален", добави той.

