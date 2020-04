Избират президент на CEV през октомври

Европейската конфедерация по волейбол – CEV насрочи своя изборен конгрес за октомври 2020 година. Форумът трябваше да се проведе през май, но пандемията от коронавирус и последвалите събития доведоха до неговото отлагане. След консултации бе решено, че важното събитие, на което ще бъде избран президент на централата, ще се проведе в Москва в периода 12-16 октомври.

#CEV President Aleksandar Borii has taken the time to pen an open letter to all #Volleyball fans.



