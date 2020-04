Роналдиньо проговори: Не съм си представял, че ще попадна в подобна ситуация

Футболната легенда Роналдиньо наруши мълчанието си и проговори за пръв път след своето задържане и това на брат си в Парагвай заради фалшиви паспорти. Двамата в момента се намират под домашен арест в луксозен хотел в столицата Асунсион.

"Попадането ми в затвора беше тежък удар. Никога не съм си представял, че ще попадна в подобна ситуация. Цял живот съм търсил начин да достигна най-високо професионално ниво и да нося радост на хората с моя футбол. Имам вяра, винаги се обръщам към Господ с молитви нещата да завършат добре. Дано всичко това приключи скоро. Целта на посещението ни? Дойдохме заради едни договори на брат ми, който е моят представител. Пристигнахме, за да участваме в откриването на онлайн казино и за премиерата на книгата Craque na Vida, която беше организирана с бразилската фирма, държаща правата за разпространението й в Парагвай.

Barcelona legend Ronaldinho after time in prison: "We were totally surprised to learn that the documents were not legal. Since then our intention has been to collaborate with the justice system to clarify the facts."



