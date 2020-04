Бейл показа футболни умения с глобус

Една от звездите на испанския гранд Реал Мадрид - Гарет Бейл, показа, че може да жонглира еднакво добре и с футболна топка, и с... глобус.

Уелсецът се включи в набиращото популярност в социалните мрежи предизвикателство 2.6.Условието е участникът да извърши любимо действие, свързано с цифрите 2.6 или 26, а целта - събиране на средства за Националната здравна служба на Великобритания, водеща битка с коронавируса. Бейл избра да направи 26 "крачета" с глобус, след което завърши нестрандартното си изпълнение със странична ножица. Тя припомни на феновете легендарния гол, който уелсецът отбеляза срещу Ливърпул във финала на Шампионската лига през 2018 г.

Thanks @JiffyRugby, my 2.6 challenge for @VelindreCC NHS is complete! Now let’s see yours @samwarburton_.



Make sure you get involved with your own 2.6 challenge today or you can donate to the charity, here: https://t.co/QFrFUOVK08 pic.twitter.com/YqoSkgFZr4