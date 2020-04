Американците послушаха Доналд Тръмп: Стотици пиха дезинфектанти и белина

Огромен брой американци са погълнали препарати за дезинфекция в опит за превенция на новия щам на коронавируса. CNN съобщава, че в последните дни телефонът за спешна помощ 911 е получил "стотици обаждания" за хора, приемали дезинфектанти.

Губернаторът на щата Мериленд - Лари Хоган - уточнява, че на спешния телефон са получени рекордно много обаждания на хора, които са се опитали да си инжектират дезинфектанти или да ги пият.

В щата Ню Йорк над 30 души са потърсили лекарска помощ със същите оплаквания. Десет от тях са погълнали белина, девет - дезинфектанти, а други десет са погълнали друг вид домакински почистващи препарати.

