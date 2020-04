Последните събития доближават Мбапе до Реал Мадрид

Събитията от последните дни в Пари Сен Жермен и Реал Мадрид могат да помогнат за трансфер на Килиан Мбапе на "Сантиаго Бернабеу", въпреки че той си остава предвиден за догодина, пише AS.

Първо, кризата покрай коронавируса удари дори и богаташите от ПСЖ. Оттам бяха принудени да намалят възнагражденията на играчите с 50%, а финансовият феърплей ще направи корекциите на бюджета още по-наложителни. Затова е възможно клубът да продаде ключови играчи, за да поддържа добър баланс на финансите си. Заразата също така ще направи невъзможно увеличаване на заплатата на Мбапе, което щеше да надмине предлаганата от мадридчани.



Реал Мадрид взима Мбапе и Холанд накуп за 20 години управление на Флорентино Перес

Междувременно, взаимоотношенията му със спортния директор Леонардо продължават да се влошават. Според вестника бразилецът е твърдо решен да задържи нападателя до края на договора му през 2022 година дори това означава той да си тръгне като свободен агент. Възможно е и отлъчване на играча от състава на Томас Тухел, с когото също е имал няколко кавги в миналото. Ако специалистът остане начело на тима, вероятността французинът да премине в Мадрид само ще се увеличи.

