В условията на пандемия спортът отново покорява рекорди

Тридневният драфт в Националната футболна лига (НФЛ) е бил наблюдаван от повече от 55 милиона души в САЩ, съобщиха от Лигата. Това е абсолютен рекорд за всички времена за ежегодната церемония по селектиране на най-добрите млади състезалите по американски футбол и е с 35 процента повече спрямо драфта преди година.

.@nflcommish calls @ravens fan Dr. Hazim El-Haddad to thank him for his work on the frontlines and surprises him with tickets to Super Bowl LV! pic.twitter.com/cLHZ6G7FMW