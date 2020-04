Жота за подновяването на Висшата лига: Ще бъде като нов сезон

Липсата на игрова практика ще направи много трудна задачата футболистите да достигнат до върховата си форма, след като първенството във Висшата лига беше прекъснато заради пандемията от коронавирус, каза нападателят на Уулвърхамптън Диого Жота.

Професионалният футбол в Англия беше спрян за неопределено време миналия месец заради новия вирус, който отне живота на повече от 20 хиляди човека във Великобритания, а играчите тренират изолирано по време на карантината. Най-вероятният сценарий за подновяване на първенството е в средата на юни.

